Игрок ЦСКА Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия и перенесет операцию

Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова» (2:1), сообщается на официальном сайте армейцев.

Как отмечает пресс-служба столичной команды, игроку потребуется операция.

Ближе к концу второго тайма 28-летний футболист получил повреждение в столкновении с игроком «Тамбова» и упал на газон, после чего покинул поле на носилках. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.

В нынешнем сезоне РПЛ исландец провел 22 матча, отметившись одним забитым мячом.

Напомним, что игра с «Тамбовом» стала первой для хорвата Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА. После этой победы армейцы набрали 43 очка, что позволило им подняться на четвертую строчку в таблице РПЛ. «Тамбов» же продолжает оставаться последним с 13-ю баллами.

Ранее Олич рассказал о травме защитника столичного клуба.