Экс-глава СБР рассказал о проверке российского биатлона на допинг

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о том, как проходит комплексная проверка организации и всего российского биатлона на использование допинга, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, запрос на проверку был отправлен в Генпрокуратуру в декабре 2020 года.

«Я отправил запрос, чтобы мне предоставили документы, по которым проходит проверка. Полетят ли чьи-то головы? А вы как думаете? Поживем-увидим, там все очень интересно», — сказал Драчев.

Также он отметил, что результаты проверки должны скоро появиться.

Поводом для запроса стало массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки».

Напомним, в декабре 2020 года 48 биатлонистов снялись с соревнований среди юниоров после приезда представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее Драчев обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести антидопинговую проверку в российском биатлоне.