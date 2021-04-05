Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия спортом

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете на доходы физических лиц за занятия спортом и фитнесом.

Текст закона выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Налоговый вычет будет предоставляться в сумме, которую заплатил гражданин за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или ИП.

Совет Федерации уже одобрил этот закон.

Стоит отметить, что можно будет вернуть 13 процентов от расходов на занятия спортом. Максимальная сумма таких расходов не будет превышать 120 тыс. рублей в год. Максимальная сумма вычета будет составлять 15,6 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил танцевальную пару Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с золотом чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию, который прошел в Стокгольме.