В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к тренеру «Байера»

Директор департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что красно-белые заинтересованы в услугах наставника немецкого «Байера» Ханнеса Вольфа, передает «Спорт-Экспресс».

«Это вброс, совершенная ерунда. Мы им не интересуемся», — сказал Фетисов.

Напомним, в декабре 2020 года тренер москвичей Доменико Тедеско заявил о том, что не будет продлевать контракт с командой, который истекает летом 2021 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место, набрав 47 очков. Петербургский «Зенит» расположился на первой строчке, имея в своем активе 48 баллов и игру в запасе.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет со столичным «Локомотивом». Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о разговорах о своей отставке.