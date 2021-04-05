Канчельскис назвал ошибкой назначение Мусаева на пост тренера «Краснодара»

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис заявил о том, что руководство «Краснодара» ошиблось, когда назначило Мурада Мусаева на пост тренера команды, передает Sport24.

Напомним, 4 апреля было официально объявлено о том, что Мурад Мусаев покинул пост наставника южан. 3 апреля «Краснодар» разгромно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5. После матча Мусаев написал прошение об отставке, которое удовлетворило руководство команды.

«Назначение Мусаева на пост наставника «Краснодара» — большая ошибка руководства. Он рано взялся за эту работу. Ему не нужно было сразу ввязываться в это. Неправильно начинать карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ)», — сказал Канчельскис.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает десятое место, набрав 34 очка. В следующем туре «быки» сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 11 апреля.

Стоит отметить, что «Краснодар» стал единственным представителем России, который попал в весеннюю часть еврокубков. На стадии 1/16 финала Лиги Европы южане уступили загребскому «Динамо» с общим счетом 2:4.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов может возглавить «Краснодар».