Лыжница Степанова сделала выбор между Плющенко и Тутберидзе

Российская лыжница Вероника Степанова сделала выбор между тренерами по фигурному катанию Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе, передает Sport24.

«Я выбираю Тутберидзе. Этери Георгиевна вырастила и воспитала очень много титулованных спортсменок», — сказала Степанова.

Спортсменка отметила, что ей понравилось интервью Тутберидзе, которое она дала Владимиру Познеру.

«Было трогательно, когда она рассказывала о начале карьеры, как искала работу в той же Америке. Проделала серьезный путь для серьезного успеха», — добавила она.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что фигуристка Александра Трусова вернется от Плющенко к Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее Тутберидзе прокомментировала информацию о возвращении Трусовой.