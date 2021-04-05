Трусова планирует поехать на Олимпиаду после перерыва в карьере

16-летняя российская фигуристка Александра Трусова призналась, что хочет поехать на Олимпиаду после перерыва в карьере.

«Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Есть планы на какие-нибудь шоу», — передает слова Трусовой «Матч ТВ».

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Александра Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее американский журналист Дейв Лиз посоветовал российской фигуристке Александре Трусовой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе.