Наставник «Реала» Зидан поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», передает Mundo Deportivo.

«Думаю, нас недооценивают раньше времени. Я полностью доверяю своей команде, но мы не можем изменить отношение окружающих к себе. Мы умеем бороться, это наша сильная черта», — сказал Зидан.

Специалист отметил, что «сливочные» намерены дать бой «красным».

В последний раз команды играли в решающем поединке розыгрыша Лиги чемпионов 2018 года. Тогда победили «сливочные» со счетом 3:1. Всего же команды сыграли между собой шесть матчей, одержав по три победы. Первая игра между соперниками прошла в 1981 году, тогда победу с минимальным счетом одержал «Ливерпуль».

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает третье место, набрав 63 очка. «Ливерпуль» идет на 7 строчке в Английской премьер-лиге (АПЛ), имея в активе 49 баллов.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды в матче 30-го тура чемпионата Англии против лондонского «Арсенала».