Наставник «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЛЧ

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиона поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», передает The Times.

«Если в Манчестере есть человек, который хорошо знает дортмундскую «Боруссию», то это я. «Боруссия» много тратит на молодых футболистов и много платит их агентам, чтобы этих футболистов подписывать», — заявил Гвардиола.

Напомним, первый матч пройдет 6 апреля в Манчестере. 13 апреля команды сыграют в Дортмунде.

Интересно, что команды сыграли между собой четыре матча, но «горожане» не смогли одержать ни одной победы. Два раза победили «шмели», а еще два раза была зафиксирована ничья.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 74 очка. «Боруссия» идет на пятом месте в Бундеслиге, имея в активе 43 балла.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за плотный календарь сезона.