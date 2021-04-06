Трусова назвала свое самое любимое прозвище

Бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова в интервью «Матч ТВ» назвала свое самое любимое прозвище

По ее словам, болельщики придумали много разных вариантов того, как можно себя называть.

«Мне очень приятно, когда меня называют королевой четверных прыжков. Я не особо слежу за тем, что пишет обо мне в интернете, хвалят или не хвалят. Поэтому перехвалить меня вряд ли можно», — сказала Трусова.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте.

Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее американский журналист Дейв Лиз посоветовал российской фигуристке Александре Трусовой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе.