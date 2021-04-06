Хартли выиграл шесть матчей из шести в серии против «Ак Барса»

Во втором матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» оказался сильнее казанского «Ак Барса».

Встреча прошла в Казани на «Татнефть-Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:0.



Этот успех стал подопечных Боба Хартли вторым к ряду в нынешней серии и шестым подряд в истории противостояний с трехкратными обладателями Кубка Гагарина, сообщает Sports.ru.

Напомним, что в розыгрыше плей-офф 2019 года «Авангард» и «Ак Барс» пересеклись в четвертьфинале Восточной конференции. Тогда со счетом 4:0 верх взяла омская команда.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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