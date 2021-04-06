«Миннесота» Капризова проиграла «Колорадо» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» уступила «Колорадо Эвеланш».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» в присутствии трех тысяч зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Брендон Саад, Джейти Компер и Габриэль Ландескуг.



У проигравшей команды отличились Райан Хартман, Ник Бьюгстад, Маркус Йоханссон и Кевин Фиала.



Российский нападающий команды хозяев Кирилл Капризов в игре очков не набрал.

После этого успеха подопечные Джареда Беднара набрали 56 очков и упрочили лидерство в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ.

«Уайлд» с 48 баллами расположились на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что стал известен главный претендент на должность наставника московского «Спартака».