Фигуристка Трусова поделилась секретами своего рациона

16-летняя российская фигуристка Александра Трусова поделилась секретами своего рациона.

По ее словам, никаких запретных продуктов для нее не существует.

«Я ем все, что хочу. Никакой диеты у меня нет. Единственное, что в определенное время: если с утра, то вообще все, что угодно. На ночь стараюсь определенные продукты не есть.

На соревнования я всегда настравиваюсь примерно одинаково — на чистый прокат, чтобы все хорошо сделать», — передает слова Трусовой «Матч ТВ».

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Александра Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее американский журналист Дейв Лиз посоветовал российской фигуристке Александре Трусовой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе.