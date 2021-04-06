Полузащитник «Зенита» Мостовой предвосхитил чемпионство в РПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок». Его слова передает пресс-служба сине-бело-голубых.

По его мнению, команде удалось минувшим вечером продемонстрировать цельный и осмысленный футбол.

Также футболист отметил, что в чемпионате настает важнейший отрезок, в котором даже маленькая оплошность может стать фатальной.

«У нас должна быть полная концентрация, расслабляться нельзя. Осталось немножко, чтобы, так сказать, оформить все красиво», — сказал Мостовой.

После 24 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 51 очко. Они опережают московский «Спартак», который расположился на второй строчке, на четыре балла. «Химки» идут на девятом месте, имея в активе 35 очков.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский призвал «Спартак» не грезить о чемпионстве.