Стал известен главный претендент на должность наставника «Спартака»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УралАрсенал
2:0
закончен
ТамбовЦСКА
1:2
закончен
РостовСпартак М
2:3
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонБёрнли
3:2
закончен
Ньюкасл ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
2:2
закончен
Астон ВиллаФулхэм
3:1
закончен
Манчестер ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайКолос
0:0
закончен
ВорсклаШахтёр Д
0:2
закончен
АлександрияДинамо К
1:2
закончен
Франция / Лига 1
АнжеМонпелье
1:1
закончен
РеймсРенн
2:2
закончен
НантНицца
1:2
закончен
ЛорьянБрест
1:0
закончен
БордоСтрасбург
2:3
закончен
НимСент-Этьен
0:2
закончен
МарсельДижон
2:0
закончен
Испания / Примера
АлавесСельта
1:3
закончен
ЭльчеБетис
1:1
закончен
КадисВаленсия
2:1
закончен
СевильяАтлетико М
1:0
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартВердер
1:0
закончен
УнионГерта
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
1:5
закончен
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
4:5
закончен
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
3:0
закончен
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
1:0
закончен
Анахайм ДаксАризона Койотс
2:3 (ОТ)
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
перенесен
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
Парма Цмоки-Минск
74:65
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Чикаго БуллзБруклин Нетс
115:107
закончен
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
104:86
закончен
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
116:86
закончен
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
100:116
закончен
Атланта ХоуксГолден Стэйт Уорриорз
117:111
закончен
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
115:122
закончен
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
119:109
закончен
Евролига
Маккаби Тель-Авив АСВЕЛ
67:74
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат России по лыжным гонкам
Масс-старт, мужчины
закончен
Россия / Премьер-Лига
ЗенитХимки
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
ЭвертонКристал Пэлас
1:1
закончен
ВулверхэмптонВест Хэм Юнайтед
2:3
закончен
Испания / Примера
БарселонаВальядолид
1:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
2:1
2 период
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
0:1
2 период
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
3:1
2 период
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
0:1
1 период
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
0:0
1 период
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
04:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
05:00
Единая лига ВТБ
Зенит ЦСКА
81:77
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
57:67
перерыв
Даллас МавериксЮта Джаз
55:46
3 четверть
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
51:61
3 четверть
Сан-Антонио СпёрсКливленд Кавальерс
49:59
3 четверть
Оклахома-Сити ТандерДетройт Пистонс
47:58
перерыв
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
55:55
перерыв
Хьюстон РокетсФиникс Санз
15:20
1 четверть
Лига чемпионов
Реал Мадрид Ливерпуль
22:00
Манчестер Сити Боруссия Д
22:00
КХЛ / плей-офф
СКАЦСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
02:00
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
02:00
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
02:30
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
03:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
перенесен
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
05:30
Евролига
Маккаби Тель-Авив Химки
18:00
НБА / регулярный чемпионат
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
02:00
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
02:30
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
02:30
Майами ХитМемфис Гриззлиз
03:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
04:00
Голден Стэйт УорриорзМилуоки Бакс
05:00
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Стал известен главный претендент на должность наставника «Спартака»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Стал известен главный претендент на должность наставника московского «Спартака».

По информации РИА «Новости», основным кандидатом на пост главного тренера клуба является Борис Миронов. Отмечается, что 49-летний специалист уже принимает участие в тренировочных занятиях с командой.

Напомним, что в сезоне-2016/17 специалист вместе с «Красной Армией» выиграл Кубок Харламова, присуждаемый клубу за победу в серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги. С января 2019 года по август 2020 Миронов работал помощником главного тренера нижнекамского «Нефтехимика».

В сезоне-2020/21 «Спартак» занял восьмую строчку в своей конференции по итогам регулярного чемпионата, что позволило клубу выйти в четвертьфинальный раунд плей-офф Кубка Гагарина Западной конференции, где в четырех встречах верх одержал московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московское «Динамо».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.