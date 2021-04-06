Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московское «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны уже согласовали детали будущего трудового договора. Отмечается, что немецкий специалист уже занимается вопросами предстоящих трансферов.

Последним местом работы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) для Знарка был московский «Спартак», где он проработал последние два сезона. В прошлом сезоне красно-белые вышли в плей-офф и проиграли столичному «Динамо» в четвертьфинальной серии Западной конференции по итогам шести матчей, после чего розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 «Спартак» занял восьмую строчку в своей конференции по итогам регулярного чемпионата, что позволило клубу выйти в раунд плей-офф, где в четырех встречах верх одержал московский ЦСКА.



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