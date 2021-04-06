Панарин признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на русскоязычной версии сайта организации.

Нападающий «рейнджеров» принял участие в трех матчах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в сезоне он принял участие в 26 играх, в которых набрал 36 (11+25) очков.

Второй звездой признан форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В его активе три гола и одна передача в четырех матчах. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата дебютант лиги сыграл в 36 матчах, в которых забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач.

Также в тройку лучших российских игроков НХЛ вошел голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 79 бросков из 82 и одержал две победы, продлив личную победную серию до трех встреч. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 игре и помог своему клубу одержать 15 побед.

Ранее сообщалось, что Бобровский остался в восторге от подарка в честь 500 матчей в НХЛ.