Губерниев анонсировал передачу с Трусовой

Комментатор Дмитрий Губерниев анонсировал передачу с бронзовым призером чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александрой Трусовой.

Журналист опубликовал в Instagram совместное фото со спортсменкой.

«Королева четверных прыжков Александра Трусова. Болею за нее! Надо начинать ярко комментировать и фигурное катание», — подписал снимок комментатор.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

В прошедшем сезоне Трусова одержала победу на двух этапах Кубка России, а также заняла второе место в командном турнире Кубок Первого канала.

Ранее Губерниев подвел итоги соревнований в женском одиночном катании на чемпионате мира, который прошел в Стокгольме.