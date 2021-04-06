В Японии отреагировали на отказ КНДР участвовать в Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита отреагировал на решение КНДР отказаться от участия в Играх-2020 в Токио.

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет КНДР на общем заседании принял решение не отправлять своих спортсменов на Игры из-за пандемии коронавируса.

«Я очень сожалею в связи с решением Северной Кореи. Хотелось бы, чтобы в Олимпиаде смогли принять участие сборные всех стран и регионов», — приводит слова Ямаситу телеканал NHK.

Функционер отметил, что благодаря вакцинации ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

25 марта в префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня. Церемония продлится 121 день и пройдет по всем 859 муниципалитетам 47 префектур Японии. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.