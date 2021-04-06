ФИФА запретила английскому игроку выступать за сборную Украины

Международная федерации футбола (ФИФА) не разрешила защитнику «Вулверхэмптона» Максу Килману выступать за сборную Украины, сообщает журналист Игорь Цыганык на своем YouTube-канале.

Как заявил журналист, английский игрок хотел получить украинское гражданство, однако ФИФА уведомила украинскую сторону, что участие Килмана в матчах по футзалу в составе сборной Англии не позволяет сменить спортивное гражданство.

«То есть, у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии — футзальную, пляжную или футбольную.

Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол — это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран.

Поэтому, я думаю, что история с Максом Килменом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке», — сообщил Цыганык.

Килман, имеющий русско-украинское происхождение, выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) он принял участие в 15 матчах, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее Килман не исключил, что в будущем будет выступать за сборную России или Украины. Он заявлял, что бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут его родственники. Также он отмечал, что умеет говорить на русском языке.