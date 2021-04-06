СМИ сообщили о тяжелом состоянии капитана «Авангарда»

Капитан омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексей Емелин находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, игрок обратился в Республиканскую клиническую больницу № 2 в Казани с температурой после первого матча финальной серии Восточной конференции против «Ак Барса».

Спортсмен был переведен в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, однако анализы показали отрицательный результат. После этого капитан «Авангарда» был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжелом состоянии.

Как отмечает «БИЗНЕС Online», Емелину поставлен диагноз «токсический шок печени».

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 34-летний Емелин принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что капитан «Авангарда» получил травму нижней части тела в столкновении с форвардом казанского «Ак Барса» Артемом Лукояновым. Генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков заявил, что врачи делают все, чтобы стабилизировать его положение.