Карасев обслужит матч 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» — «Рома»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит первую игру четвертьфинала Лиги Европы «Аякс» — «Рома, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Отвечать за систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет Виталий Мешков, которому поможет Сергей Иванов, четвертым рефери станет белорус Алексей Кульбаков.

Игра состоится 8 апреля в 22.00 по московскому времени на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Ответная встреча пройдет в Риме 15 апреля. Победитель этого противостояния в полуфинале турнира встретится с победителем пары «Гранада» — «Манчестер Юнайтед». Финал Лиги Европы состоится на стадионе «Энерга-Гданьск» в Польше 26 мая 2021 года.

Карсаев также обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

Ранее судья Карасев рассказал о своем желании поработать на Евро.