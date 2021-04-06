Онопко оценил перспективы Гончаренко в «Краснодаре»

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко высказался о назначении Виктора Гончаренко наставником «Краснодара».

По мнению специалиста, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сделал правильный выбор, назначив белорусского тренера.

«После паузы Виктор Михайлович немного передохнул… Он хорошо знает Краснодар, потому что уже работал в этом городе. У него все должно получиться», — цитирует Онопко «Чемпионат.com».

По мнению экс-тренера ЦСКА, Гончаренко и Галицкий смогут сработаться.

«Виктор Михайлович бывает чересчур эмоциональным в раздевалке или на бровке, от него исходит бешеная энергия, но в обычной жизни вне футбола он спокойный и уравновешенный человек. Да, после игры может с судьями поговорить, но это нормальная история. Он переживает за результат и за игру — это эмоции», — сказал специалист.

Также Онопко пожелал Гончаренко удачи в новом клубе.

После 24 туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. После разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) о своей отставке объявил главный тренер Мурад Мусаев.

В ближайшем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет 11 апреля в Туле.

Ранее сообщалось, что контракт Гончаренко с «быками» рассчитан до конца июня 2023 года.