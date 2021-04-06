Стали известны детали контракта Знарка с «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Знарок подписал контракт с московским «Динамо», сообщает «Матч ТВ».

Договор 58-летнего специалиста рассчитан на два года. Пока не решен вопрос с возвращением в «Динамо» помощника Знарка Харийса Витолиньша.

Знарок уже возглавлял «Динамо» в 2010–2014 годах. Под его руководством бело-голубые дважды выиграли Кубок Гагарина (2012, 2013). На клубном уровне он также руководил ХК МВД, с которым вышел в финал Кубка Гагарина — 2010, где уступил казанскому «Ак Барсу» в семи матчах. После этого также работал в санкт-петербургском СКА, где завоевал еще одно чемпионство в 2017 году.

С 2014 по 2018 год специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и чемпионата мира — 2014 в Минске.

Последним место работы специалисты был «Спартак», которым он руководил с 2019 года. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина красно-белые уступили на стадии 1/4 финала Западной конференции московскому ЦСКА (0:4 в серии).

Ранее сообщалось, что «Динамо» отправит в отставку главного тренера Владимира Крикунова.