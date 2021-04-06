Уткин выразил недоумение в связи с назначением Гончаренко в «Краснодар»

Блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко на должность главного тренера «Краснодара».

6 апреля клуб объявил о подписании контракта с белорусским специалистом. Соглашение рассчитано до конца июня 2023 года

«Я вот, честно, не понимаю в альянсе «Краснодар» — Гончаренко позицию тренера. После такого расставания, как у него вышло с ЦСКА — он ведь там зашел в тупик, как ни крути — через примерно неделю нырнуть другой тупик разруливать…

В общем, тут бы батарейки перезарядить не было лишним. Хотя черт знает, какие у кого аккумуляторы. Да я и не обязан все понимать. Просто недоумеваю. Поглядим», — написал Уткин в Telegram-канале.

В марте Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 24 туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. После разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) о своей отставке объявил главный тренер Мурад Мусаев.

В ближайшем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет 11 апреля в Туле.

Ранее бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о назначении Гончаренко.