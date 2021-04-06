Игрок «Кадиса» ответил на обвинения в расизме

Испанский «Кадис» организовал специальную пресс-конференцию после расистского скандала, который произошел накануне в матче с «Валенсией» (2:1). Защитник Хуан Кала ответил на обвинения в оскорблении игрока «летучих мышей» Муктара Диакаби.

«Создается ощущение, что в этой стране нет презумпции невиновности. Я никогда не говорил, что Дьякаби «чертов негр», никогда. Никогда. Это стопроцентная неправда. Пару дней назад меня публично линчевали», — цитирует Калу Marca.

Футболист «Валенсии» Диакаби обвинил Калу в расистском оскорблении. В первом тайме матча француз решил покинуть поле в знак протеста. Партнеры по «Валенсии» поддержали его и также ушли, однако спустя 25 минут вернулись, и игра была возобновлена.

Позже на тренировке «Валенсии» состоялась акция в поддержку защитника.

В нынешнем сезоне 31-летний Кала провел 24 матча в испанской Примере, отметившись двумя забитыми мячами. На счету 24-летнего Диакаби один гол.

Ранее сообщалось, что в матче с участием клуба Черышева произошел расистский скандал.