Испанский футболист обратится в суд из-за обвинений в расизме

Защитник «Кадиса» Хуан Кала намерен подать в суд на защитника «Валенсии» Муктара Дьякаби за обвинения в расизме.

Инцидент между игроками произошел в первом тайме матча 29-го тура чемпионата Испании. Дьякаби обвинил Калу в расистском оскорблении, после чего защитник «Валенсии» и его одноклубники покинули поля. Спустя 25 минут встреча возобновилась, однако Дьякаби в игру не вернулся.

Дьякаби обвинил Калу в расистском оскорблении. В первом тайме матча с «Кадисом» (1:2) Дьякаби решил покинуть поле в знак протеста. Партнеры по «Валенсии» поддержали его и также ушли, однако спустя 25 минут вернулись, и игра была возобновлена.

«Все это превратилось в цирк. Я подам в суд на всех, кто пытался играть с моей честью. Мои юристы собирают информацию.

Я бы мог пообщаться с Дьякаби и объяснить ему, что я этого не говорил. Я бы сказал ему, что в испанском футболе нет расизма среди игроков. В каждой команде есть пять-шесть игроков с другим цветом кожи. Я поддерживаю борьбу с расизмом, но для меня нет расизма в испанском футболе», — цитирует Калу El Chiringuito TV в Twitter.

По словам футболиста «Кадиса», он получал слова поддержки от коллег из Китая, Африки и Америки. При этом ему и его семье поступало множество угроз в социальных сетях.

«Но я спокоен, поскольку невиновен в том, в чем меня обвиняют», — добавил защитник.

Ранее «Валенсия» опубликовала заявление по поводу расистского скандала.