РЕН ТВ в прямом эфире покажет матч «Реал» — «Барселона»

10 апреля телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона», сообщает Sport24

Противостояние непримиримых соперников состоится на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде, начало игры — 22.00 по московскому времени.

В таблице Ла Лиги после 29 туров лидирует мадридский «Атлетико», на счету которого 66 набранных очков. «Барселона» же располагается на второй строчке с 65 баллами, опережая идущий третьим «Реал» на два очка.

Отметим, что «Реал» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 11 матчей, каталонцы же не знают горечь поражений девять игр подряд. В последних десяти очных противостояниях преимущество на стороне «Барселоны» (четыре победы против трех у мадридцев). Три игры завершились вничью.

Ранее сообщалось, что игрок «Реала» пропустит матч с «Ливерпулем» из-за положительного теста на COVID.