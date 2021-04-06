Контракт Знарка с «Динамо» сорвался

Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» изменил решение по назначению Олега Знарка главным тренером команды, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, условия договора были согласованы, за исключением кандидатуры помощника тренера. Контракт должен был быть подписан 6 апреля, однако этого не произошло. Причины сорвавшегося подписания неизвестны.

Знарок уже возглавлял «Динамо» в 2010–2014 годах. Под его руководством бело-голубые дважды выиграли Кубок Гагарина (2012, 2013). На клубном уровне он также руководил ХК МВД, с которым вышел в финал Кубка Гагарина — 2010, где уступил казанскому «Ак Барсу» в семи матчах. После этого также работал в санкт-петербургском СКА, где завоевал еще одно чемпионство в 2017 году.

С 2014 по 2018 год специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и чемпионата мира — 2014 в Минске.

Последним место работы специалисты был «Спартак», которым он руководил с 2019 года. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина красно-белые уступили на стадии 1/4 финала Западной конференции московскому ЦСКА (0:4 в серии).

Ранее сообщались детали контракта «Динамо» с российским специалистом.