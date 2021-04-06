Туктамышева показала свою новую прическу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в сториз Instagram фото со своей новой прической.

Стоит отметить, что волосы спортсменки зализаны назад.

«Редко можно увидеть меня такой зализанной, так вот смотрите, потому что больше такое вряд ли повторится», — подписала снимок спортсменка.

Напомним, что на завершившемся на прошлой неделе чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме российские спортсменки заняли весь пьедестал. Победу одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Также Туктамышева является чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2015 года. В 2013 году на первенстве континента она заняла третье место.

Ранее Туктамышева пришла в вечернем платье на церемонию вручения премии GQ.