Экс-наставник «Краснодара» Мусаев может получить должность в клубе

Бывший наставник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев, который покинул свой пост 4 апреля, может получить должность в структуре клуба, если не получит предложений от других команд, сообщает Sport24.

Мусаев номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем розыгрыше чемпионата России «горожане» занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка за шесть туров до конца сезона.

Напомним, 6 апреля «Краснодар» возглавил Виктор Гончаренко. Он руководил московским ЦСКА с 2016 по 2021 год. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером РПЛ.

Ранее Гончаренко стал главным тренером «Краснодара».