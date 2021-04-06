Червиченко назвал спорным назначение Гончаренко на пост тренера «Краснодара»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост тренера «Краснодара», передает «Чемпионат.com».

«Назначение Гончаренко в «Краснодар» — спорное. Не знаю, смогут ли они сработаться с Галицким. Не встречался с Гончаренко и незнаком лично, чтобы понимать, что он за человек, с Галицким — тоже», — сказал Червиченко.

Также Червиченко отметил, что назначение Бердыева было бы более понятным, чем Гончаренко. Он доводит игроков до максимально функциональных кондиций, а этого сейчас не хватает быкам.

В марте Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 24 туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. После разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) о своей отставке объявил главный тренер Мурад Мусаев.

Ранее блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко на должность главного тренера «Краснодара».