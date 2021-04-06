Акинфеев пожелал Магнуссону скорейшего выздоровления

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал скорейшего выздоровления своему одноклубнику Хердуру Магнуссону.

«Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжелые травмы и понимаю, что это такое, терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждем!» — написал Акинфеев в Instagram.

Стоит отметить, что футболист получил повреждение 4 апреля в игре с «Тамбовом». Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов. Исландец отметил, что закончил выступление в этом сезоне.

В нынешнем сезоне РПЛ Магнуссон провел 22 матча, отметившись одним забитым мячом.

Напомним, что игра с «Тамбовом» стала первой для хорвата Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА. После этой победы армейцы набрали 43 очка, что позволило им подняться на четвертую строчку в таблице РПЛ. «Тамбов» же продолжает оставаться последним с 13-ю баллами.

Ранее Магнуссон заявил, что не выйдет на поле в этом сезоне из-за травмы.