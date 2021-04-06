Экс-игрок «Краснодара» не верит, что Гончаренко выведет клуб из кризиса

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко заявил о том, что новый наставник «быков» Виктор Гончаренко не сможет быстро вывести южан из кризиса, передает «Советский спорт».

«По силам ли Гончаренко вывести команду из кризиса? Нет. Может быть, эмоционально одна игра пройдет хорошо. Некоторые ребята, кто не проходил в состав, будут пытаться завоевать это право», — сказал Деменко.

После 24 туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. После разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) о своей отставке объявил главный тренер Мурад Мусаев.

В ближайшем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет 11 апреля в Туле.

В марте Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко высказался о назначении Виктора Гончаренко наставником «Краснодара».