Бывший гендиректор «Кубани» одобрил назначение Гончаренко на пост тренера «Краснодара»

Бывший генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьев поддержал назначение Виктора Гончаренко на пост тренера «Краснодара», передает Sport24.

«У Гончаренко все получится в «Краснодаре». Галицкий сделал правильный выбор. Виктор Михайлович будет хорошо работать как с иностранцами, так и с молодыми игроками, которых у «Краснодара» много», — сказал Муравьев.

Муравьев отметил, что Гончаренко является одним из лучших тренеров России.

В марте Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 24 туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. После разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) о своей отставке объявил главный тренер Мурад Мусаев.

Ранее Андрей Червиченко назвал спорным назначение Гончаренко на пост тренера «Краснодара».