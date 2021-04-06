Агент рассказал об интересе европейских клубов к игроку «Локомотива»

Павел Банатин, агент хавбека московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов, передает «Спорт-Экспресс».

Банатин отметил, что в основном полузащитником интересовались из Германии, а также из Англии еще с юношеских сборных и Франции, а у Баринова есть желание поиграть в Европе.

«Сейчас после травмы говорить об этом еще рановато. Мысли сейчас о том, чтобы родной «Локомотив» оказался как можно выше в таблице. Плюс попасть и отыграть на высоком уровне на Евро», — сказал агент.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Баринов выходил на поле девять раз, забив один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «железнодорожники» занимают третье место, набрав 43 очка.

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