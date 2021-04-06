Названы лучшие игроки 30-го тура АПЛ

Названы лучшие игроки 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-3 попали хавбек «Лидса» Джек Харрисон, который забил мяч и отдал голевую передачу в поединке с «Шеффилд Юнайтед». Защитник «Ливерпуля» Трент-Александр Арнольд, сделавший голевую передачу во встрече с «Арсеналом», а также хавбек «Вест Бромвича» Матеус Перейра, записавший на свой счет два точных удара и два результативных паса в поединке с «Челси».

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити», набрав 74 очка. На втором месте идет «Манчестер Юнайтед», имеющий в своем активе 60 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Лестер». «Лисы» набрали 56 очков.

«Ливерпуль», который стал победителем прошлого турнира, занимает седьмое место, отставая от подопечных Хосепа Гвардиолы на 25 баллов.

Из матчей следующего тура стоит выделить противостояния «Ливерпуля» и «Астон Виллы», «Вест Хэма» и «Лестера», а также «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи, выступающий за национальную сборную Кот-д.