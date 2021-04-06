Фигуристка Косторная назвала женщин сильным полом

Алена Косторная поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира, который проходил в шведском Стокгольме, передает ТАСС.

«Ожидала, что будет наш подиум на чемпионате мира. Одиночное катание среди женщин в России очень сильное. В нашей стране женский пол — это сильный пол», сказала Косторная.

Напомним, в марте Анна Щербакова стала чемпионкой мира в одиночном катании. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова, несмотря на то, что после короткой программы она шла на 12-м месте.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Щербакова поделилась ожиданиями от командного чемпионата мира.