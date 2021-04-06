Косторная — о возвращении к Тутберидзе: я вошла в зону комфорта

Российская фигуристка Алена Косторная высказалась о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

«Я вошла в зону комфорта. Все хорошо, получается набирать форму, и довольно-таки неплохо - были целые чистые программы, была близка к той форме, что была в прошлом сезоне», — сказала Косторная.

Напомним, в 2020 году Косторная ушла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. 6 марта спортсменка вернулась к наставнику.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Александра Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

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