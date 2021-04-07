Известный агент ждет позорного ухода Гончаренко из «Краснодара»

Футбольный агент Тимур Гурцкая критично отозвался о назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара», передает «Спорт-Экспресс».

Специалист покинул пост наставника московского ЦСКА 22 марта, а уже 6 апреля заключил контракт с краснодарской командой. На этом посту он сменил Мурада Мусаева, который подал заявление об отставке после поражения «Ахмату» со счетом 0:5.

«В Европе немыслимо, чтобы тренер перешел из одной команды в другую внутри одного чемпионата посреди сезона. А у этих команд еще и очная встреча впереди…

Поэтому я надеюсь, что ничего в «Краснодаре» у Гончаренко не получится и его в итоге с позором оттуда выгонят», — заявил Гурцкая.

Гончаренко руководил московским ЦСКА с 2016 по 2021 год. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером РПЛ.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьев поддержал назначение Виктора Гончаренко на пост тренера «Краснодара».