Клопп назвал единственный плюс в поражении «Ливерпуля» «Реалу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после поражения команды мадридскому «Реалу» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает «Би-би-си».

Встреча, которая состоялась в Мадриде, завершилась поражением подопечных Клоппа со счетом 1:3. Единственный гол в составе английской команды оформил египетский нападающий Мохамед Салах.

«Если хочешь играть в полуфинале, это право нужно заработать. Сегодня мы этого не сделали, особенно в первом тайме. Единственный положительный момент, который можно выделить, не считая гола, – сегодняшняя игра – это только первая половина противостояния», — заявил специалист.

Примечательно, что в последний раз команды встречались в 2018 году в финале самого престижного еврокубкового турнира. Тогда подопечные Зинедина Зидана также одержали победу со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет 14 апреля в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба.