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Спортивные новости

Зидан гордится игроками «Реала» после победы над «Ливерпулем»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что гордится своими футболистами после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», передает испанское издание Marca.

Встреча завершилась победой подопечных Зидана со счетом 3:1. Дубль в этой встрече оформил Винисиус Жуниор, отличился также Марко Асенсио. Единственный гол «Ливерпуля» оформил египетский нападающий Мохамед Салах.

«Победа радует, но в целом ощущения смешанные. Мы провели отличный матч, но испытывали сложности в начале второго тайма. Я горжусь каждым игроком. Но впереди ответный матч», — заявил специалист.

Примечательно, что в последний раз команды встречались в 2018 году в финале самого престижного еврокубкового турнира. Тогда подопечные Зинедина Зидана также одержали победу со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет 14 апреля в Ливерпуле, а 10 числа подопечные Зидана сразятся в чемпионате Испании с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 12-ти поединков.

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