Игроки «Тоттенхэма» недовольны публичной критикой от Моуринью

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» недовольны поведением и высказываниями главного тренера команды Жозе Моуринью, передает The Telegraph.

По информации источника, игроки «шпор» недовольны тем, что специалист после поражений обвиняет в этом только их, а также неоднократно указывает на то, что они недостаточно хороши для того, чтобы бороться за попадание в четверку сильнейших в Английской премьер-лиги (АПЛ).

Особенно часто Моуринью подчеркивал невысокий уровень игры у линии защиты.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги лондонская команда идет на шестом месте. Всего за 30 матчей подопечные Моуринью набрали 49 очков. Примечательно, что «Тоттенхэм» прекратил выступление в Лиге Европы на стадии 1/8 финала турнира, проиграв загребскому «Динамо».

Ранее сообщалось, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в этом матче оформил дубль и побил рекорд Уэйна Руни. У нападающего «шпор» теперь 84 гола за один клуб в выездных матчах АПЛ, экс-форвард «Манчестер Юнайтед» забил в гостевых матчах 82 гола.