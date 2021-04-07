Клопп вспомнил о камбэке «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил, как его команда смогла перевернуть исход противостояния с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19, передает Marca.

Первый матч английская команда проиграла со счетом 0:3, а вот второй, который стал для «Ливерпуля» домашним, выиграла со счетом 4:0. Примечательно, что по итогам еврокубковой кампании подопечные Клоппа выиграли турнир.

«Когда мы проиграли «Барселоне» 0:3, мы провели хороший матч. Но в этот раз было не так. «Реал» был лучше. Но мы все еще можем создать ему проблемы. Восемьдесят процентов камбэка с «Барселоной» обеспечили болельщики, сейчас другая ситуация», — заявил специалист.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов текущего сезона «Ливерпуль» на выезде проиграл мадридскому «Реалу». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанской команды. Ответный поединок будет сыгран в Ливерпуле 14 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» в четвертый раз подряд сумел обыграть «Ливерпуль».