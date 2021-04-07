Судья матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» взял автограф у Холанда

Ассистент главного судьи первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» Себастьян Георге взял автограф у нападающего немецкого клуба Эрлинга Холанда.

Видеозапись момента появилась в Twitter. Арбитр после поединка дождался футболиста в подтрибунном помещении и обратился к нему с просьбой расписаться в его блокноте. Норвежский форвард не отказал.

Поединок завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1 Английская команда открыла счет, пропустила за шесть минут до конца основного времени, а на 90-й минуте победу «горожанам» принес Филип Фоден.

Холанд поразить ворота соперников не смог, однако отдал голевую передачу на Марко Ройса, который на 84-й минуте сравнял счет.

Ответный поединок состоится в Германии 14 апреля.

Примечательно, что до этого матча «горожане» не могли обыграть команду из Дортмунда (два поражения и две ничьи).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».