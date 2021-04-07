Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу «Рейнджерс». Панарин набрал в поединке четыре очка, записав на свой счет заброшенную шайбу и три голевые передачи.

Второй звездой признан защитник Адам Фокс, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку лучших Мика Зибанежад, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу (2 очка). Стоит отметить, что все три хоккеиста являются игроками «Рейнджерс».

В матче отличился также другой российский форвард победившей команды — Павел Бучневич. На его счету два очка — гол и результативный пас. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 41 бросок по своим воротам из 45.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу клуба из Нью-Йорка.