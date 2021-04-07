Япония не обсуждала с США вопрос о бойкоте Игр-2022 в Пекине

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что правительство страны не обсуждало с США вопрос возможного бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Между Японией и США не ведется обсуждений, связанных с подходом к Олимпийским играм в Пекине», — заявил Като на пресс-конференции.

При этом представитель правительства Японии отметил, что Токио обеспокоен ситуацией с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране.

С призывом бойкотировать соревнования в Китае уже выступили политики из Канады, Норвегии, США. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота Олимпиады в Китае.