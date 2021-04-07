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Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
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Спортивные новости

Бразильский клуб накажет экс-игрока «Спартака» за нарушение карантина

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Футбольный клуб «Палмейрас» накажет нападающего Луиса Адриану за нарушение карантина после заражения коронавирусом.

«Луис Адриано сдал положительный результат на коронавирус на прошлой неделе. Его отстранили от личных встреч и велели оставаться дома на изоляции, но он не соблюдал этот протокол. «Палмейрас» примет административные меры». — говорится в заявлении, опубликованном на странице команды в Twitter.

Форвард пропустит первый матч Суперкубка Южной Америки против «Дефенса и Хустисия», запланированный на 8 апреля.

1 апреля тест футболиста на заболевание дал положительный результат. Игрок был отправлен на самоизоляцию, однако 5 апреля он покинул дом на автомобиле, чтобы отвезти свою мать в магазин. По дороге он сбил велосипедиста и покинул автомобиль, чтобы оказать пострадавшему помощь.

Адриано перешел в «Палмейрас» из московского «Спартака» в 2019 году. В составе российской команды он провел два сезона и стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Ранее футболист заявил, что не должен был выходить из дома, и признал свою ошибку.

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