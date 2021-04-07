Загитова оценила выступление российских фигуристок на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова высказалась о выступлении российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года, который прошел в Стокгольме.

«Я не даю таких комментариев. Даже не знаю. Здорово выступили, поздравляю. Действительно прорыв», — заявила спортсменка после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», который прошел в Москве на арене «Мегаспорт».

Победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Третьей стала Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступили под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее чемпионка Европы Алена Косторная заявила, что была уверена в успешном выступлении российских спортсменок на первенстве мира.