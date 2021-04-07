В Госдуме высказались о возможном бойкоте США Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о намерении США обсудить возможность бойкота Игр 2022 года в Пекине.

7 апреля пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота соревнований.

«Они это обсуждали и на Играх-2008, тоже за год до Олимпиады. Все спортсмены были в шоке. Насколько я знаю, тогда вмешался президент страны и общественность, которые переубедили. Посмотрим, будут ли какие-то санкции от МОК. Конечно, отсутствие США будет потерей», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Парламентарий отметила, что соревнования не будут полноценными, если на них не приедет основной участник.

В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране.

С призывом бойкотировать соревнования в Китае уже выступили политики из Канады, Норвегии, США. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее МИД Китая отреагировал на заявление США об обсуждении бойкота Игр.